SOKAK RÖPORTAJLARI

Dursun Yalçınkaya:

Soru: Bahçeniz var mı?

Dursun Yalçınkaya: Evet, var.Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

Dursun Yalçınkaya: Domates, fasulye, biber, salatalık, soğan yetiştiriyorum. Kendimize ait.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dursun Yalçınkaya: Fideler çok pahalı. Bir tanesi bir, bir buçuğa geliyor. 45 tane fideye 5 lira veriyoruz. 4 kasa fide aldım 20 lira para verdim. Bunları ekiyoruz. Organik ürünler yiyebilmek için dışarıdan satın almadan bahçelerimizde yetiştirip yemek için. Bu yüzden de ilgi artmış olabilir.

Şükrü Babayiğit:

Soru: Bahçeniz var mı?

Şükrü Babayiğit: Var.

Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

Şükrü Babayiğit: Her çeşit ürün var. Domates, fasulye, bamya, patlıcan, biber, salatalık, kavun, karpuz. Bunların hepsi var, hepsini ekiyoruz.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şükrü Babayiğit: Pahalılıktan arttığını düşünüyorum. Çok pahalı. Bu pahalılığı yaratanda biraz hükümet. Akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı ve yeşil çayın kilosu 7 lira dedi. Bugün marketlere gittim baktım çayları kaldırmışlar. Bu şekilde olmaz.

Dursun Çetinkaya:

Soru: Bahçeniz var mı?

Dursun Çetinkaya: Bahçem var.

Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

Dursun Çetinkaya: Domates, biber, fasulye, patlıcan gibi köy ürünleri yetiştiriyoruz.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dursun Çetinkaya: Pandemiden dolayı vatandaş köye yöneldiği için mecburen bahçe yapıyor. Ondan dolayı fide alımına ve ekimine ilgi çoğaldı. Ben fidelerimi kendim yetiştirip kendim ekiyorum.

Hasan Özsoy:

Soru: Bahçeniz var mı?

Hasan Özsoy: Benim 500 metre arsam var.

Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

Hasan Özsoy: Meyve ağaçlarım var. Her meyveden var. Domatesim, fasulyem var ekip biçiyorum. Getirip çarşıda satıyorum.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hasan Özsoy: 2 senedir yaşanan pandemiden kaynaklı ilgi arttı. Suyun olmaması ise insanları kötü etkiledi ve 2 senedir insanlar esir kaldı. Şuan ise suyun artmasıyla herkes ekmeye başladı.

Yüksel Şahin:

Soru: Bahçeniz var mı?

Yüksel Şahin: Var.

Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

Yüksel Şahin: Meyve ağaçlarından sebzelere kadar bütün ürünlerimiz mevcut.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yüksel Şahin: Pandemiden kaynaklık insanlar bağ ve bahçelere yoğunlaştı. Ondan dolayı artmış olabileceğini düşünüyorum.

Mustafa Eryılmaz:

Soru: Bahçeniz var mı?

Mustafa Eryılmaz: Ben köyden gelme emekli bir öğretmenim. Köyümüzde hiç bir tarlamız, bahçemiz yok. Ama bahçesi olanlara çok seviniyorum. Çünkü her şey topraktan geliyor. Zaten biz geldik. Toprak bize her şeyi verir ve verecektir. Bütün malımız ve mülkümüz topraktır.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mustafa Eryılmaz: Şuanda maddiyata bindiği için yani dünyamız eskiden ekseni etrafında dönerdi ama şuanda paranın etrafında dönmeye başladı. Bu bakımdan hepimiz uyandık. Bu yüzden bağ-bahçeye önem vermeye başlıyoruz. Neden? Çünkü hiç olmazsa hem bedenen hem maddi yönden hem manevi yönden toprağa bağlı olmamız çok daha iyi.

Haydar Ataner:

Soru: Bahçeniz var mı?

Haydar Ataner: Memleketimde tabi ki var.

Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

Haydar Ataner: Meyve olarak vişne, elma, armut gibi şeyler var.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Haydar Ataner: Çok güzel bir durum. Bundan iyisi can sağlığı. Eskiden büyüklerimiz kavak, söğüt ağacı ekiyorlardı. Şimdi tarım teşvik ediyor ve köylüye, vatandaşa, çiftçiye ücretsiz bir şekilde meyve fidanı veriyor. Teşvik amaçlı diksinler, çok güzel bir şey.

Habip Budak:

Soru: Bahçeniz var mı?

Habip Budak: Bahçem yok, ben hayvancılıkla uğraşıyorum.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Habip Budak: İlgi artmasından memnun olurum. Yozgat benim vilayetim o yüzden ekim yapılmasını isterim.

Ali Hamdemir:

Soru: Bahçeniz var mı?

Ali Hamdemir: Var.

Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

Ali Hamdemir: Domates, patlıcan, salatalık, biber, patates, soğan, maydanoz, nane gibi insanların yiyebileceği ürünleri ekiyoruz.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ali Hamdemir: Sadece Yozgat’ta değil Türkiye genelinde insanlar betonlaşmadan sıkıldığı için artık kırsal bölgelere yöneldi. Ayrıca şehirlerdeki hayat pahalılığından dolayı insanlar kırsal bölgelerdeki insanların yardımlaşmasından sebeplenerek herkes kırsal bölgelere yöneldi. Yeşillikle uğraşmamızın yegâne sebeplerinden bir tanesi hayat pahalılığı.

İlyas Meral:

Soru: Bahçeniz var mı?

İlyas Meral: Bahçem var.

Soru: Ne gibi ürünler yetiştiriyorsunuz?

İlyas Meral: Aile bahçesi, küçük. Domates, salatalık, soğan gibi bir evde ne yenecekse az miktarda olmak şartıyla bunları yetiştiriyorum.

Soru: Yozgat’ta son zamanlarda bahçeciliğe ilgi çok arttı. İnsanlar sebze meyve fideleri alarak bağlarına bahçelerine ekim yapmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

İlyas Meral: Bahçecilik kültürümüzde var. Geçmişte yaşadığımız, ailelerimizden gördüğümüz kadarıyla daha önceleri insanlar pazardan çok az şey alırdı. Her şeylerini kendileri yetiştirirdi. Bu bizim İç Anadolu Bölgesi olarak genel kültürümüzde olan bir şey. Bahçede daha güzel şeyler yapmak için büyükşehirlerden bunalan ve yaşları ilerleyen insanlar daha ferah köylerden veya ilçelerden kırsal kesimlerden yer alıyorlar. Hem ruhları dinleniyor hem de zaman öldürmek amaçlı ve artı olarak evlerine katkıda bulunmak amaçlı olarak yiyecek ekiyorlar. Bu güzel bir şey. İmkânım olsa bir bahçe alarak dizaynını yaparım ve burada vakit öldürerek hem dinlenmiş olurum hem de ürettiğim ürünlerle eşe dosta yardımcı olmak isterdim.