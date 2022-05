SOKAK RÖPORTAJLARI

Hatice Ceylan:

Soru: Fuarı nasıl buldunuz?

Hatice Ceylan: Fuar güzeldi. Herkes düşüncesine göre geziyor.

Soru: Fiyatlar nasıldı?

Hatice Ceylan: Fuara mobilyalara bakmak için gelmiştim. Ama fiyatlar dışarıdakiyle aynı.

Soru: Fuarda en çok ilginizi ne çekti?

Hatice Ceylan: Mobilyalara bakmaya geldiğim için fuarda en çok mobilyalar ilgimi çekti.

Soru: Seneye fuarda ne olmasını istersiniz?

Hatice Ceylan: Fuarda insanlar ihtiyacına göre her şeyi bulabilir. Ben sadece seneye fiyatları daha uygun görmek isterim.

Mehmet Özcan:

Soru: Fuarı nasıl buldunuz?

Mehmet Özcan: Fuar bizim amacımıza uygun değildi. Biz inşaat malzemeleri arıyorduk. Evde bakım ve onarım yaptıracaktık. Mutfak dolabı ve benzeri türler belki olur diye geldik. Ama daha çok adından da anlaşılacağı üzere çeyiz üzerine düzenlenmiş bir fuar.

Soru: Fiyatlar nasıldı?

Mehmet Özcan: Fiyatlara çok fazla bakmadım ama günümüz koşullarında pahalı olduğunu düşünüyorum. Birde mobilya bölümüne baktığımda çok kaliteli malzemeleri göremedim maalesef. Kayseri’deki fuar alanıyla buradaki arasında mobilya yönünde çok büyük kalite farkı var.

Soru: Seneye fuarda ne olmasını istersiniz?

Mehmet Özcan: Seneye fuar alanında daha belli başlı markaların, çevre illerden büyük firmaların gelip katılmasını beklerim. Sadece bunu Yozgat’la, Yozgatlı 3-5 tane mobilyacıyla sınırlandırdığın zaman pek bir amaca hizmet etmiyor. Zaten insanlar buraları biliyorlar. Çeşit ve kalite alması lazım. Çevre illerden herhangi bir esnafı ben göremedim. Bu insanların katılmasını beklerim. Yozgat her şeyin en güzelini hak ediyor.

Sena Nur Sönmezer:

Soru: Fuarı nasıl buldunuz?

Sena Nur Sönmezer: Fuarı güzel bulmadım. Açıkçası hiç konsepte uygun şeyler yoktu. Daha iyi olabilirdi.

Soru: Fiyatlar nasıldı?

Sena Nur Sönmezer: Fiyatlar fuara göre daha uygun olabilirdi. Çünkü fuar dediğin daha uygun olur.

Soru: Fuarda en çok ilginizi ne çekti?

Sena Nur Sönmezer: Aksesuar mağazası çok ilgimi çekti. Çok güzel şeyler vardı. Evlilik fuarına göre tam konsepte uygundu.

Soru: Seneye fuarda ne olmasını istersiniz?

Sena Nur Sönmezer: Seneye fuarda konsepte uygun daha çok şey görmek isterim.

Döndü Atik:

Soru: Fuarı nasıl buldunuz?

Döndü Atik: Fuarı çok güzel buldum. Hoşuma gitti.

Soru: Fiyatlar nasıldı?

Döndü Atik: Fiyatlar, dışarıya bakıp karşılaştırdığım zaman gayet uygun.

Soru: Fuarda en çok ilginizi ne çekti?

Döndü Atik: Fuarda en çok oturma grupları ilgimi çekti. Çünkü oturma grubu almak istiyorum o yüzden en çok oturma grupları ilgimi çekti.

Soru: Seneye fuarda ne olmasını istersiniz?

Döndü Atik: Seneye kadın olarak mobilya ürünlerini görmek isterim. Her çeşit ürünler güzel ama genelde de mobilya ürünlerini görmek isterim.

Tekmile Aynaoğlu:

Soru: Fuarı nasıl buldunuz?

Tekmile Aynaoğlu: Fuar, Yozgat’ta göre güzel.

Soru: Fiyatlar nasıldı?

Tekmile Aynaoğlu: Fiyatlar genel olarak yüksek. Zaten her şey yüksek olduğu için fiyatlarda yüksek.

Soru: Fuarda en çok ilginizi ne çekti?

Tekmile Aynaoğlu: Benim mutfak için köşem takımına ihtiyacım var. Özellikle onlara baktım.

Soru: Seneye fuarda ne olmasını istersiniz?

Tekmile Aynaoğlu: Mobilyaların daha fazla olması daha iyi olur.

Bektaş Cansever:

Soru: Fuarı nasıl buldunuz?

Bektaş Cansever: Fuar genel olarak güzeldi. Çok farklı ürünleri bir arada bulma şansımız oldu. Benim aklımda olan farklı mağazaları bir yerde bulmuş oldum. O yüzden iyi oldu.

Soru: Fiyatlar nasıldı?

Bektaş Cansever: Fiyatları genel anlamda piyasanın altında buldum.

Soru: Fuarda en çok ilginizi ne çekti?

Bektaş Cansever: Ben duşa kabin falan baktığım için genelde o tarz ürünler ilgimi çekti. Birde dışarıdan gelen güzel ürünler var. Onlarda dikkatimi çekti. Mesela burada bulunmayan mobilya tarzı şeyler var. Onlar hoşuma gitti.

Soru: Seneye fuarda ne olmasını istersiniz?

Bektaş Cansever: Ben dışarıdan gelen ürünlerin yerli üretimlerini isterim. Çünkü onlar fuar sonrası gidecekler. Bizim burada muhatap bulmamız lazım. Aynı ürünün Yozgat’ta bulunmasını ben daha çok isterim.