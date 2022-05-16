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SOKAK RÖPORTAJLARI

Son 6 aylık zaman dilimi içerisinde sigaraya 3 defa zam yapıldı. Yaklaşık 10 lira yapılan zammı bazı vatandaşlar olumlu karşılarken, bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi. Sokak röpörtajlarımızın bu haftaki konusu, sigaraya yapılan zamların vatandaşlarda nasıl karşılık bulduğu oldu. Sigaraya yapılan zamlar ile birlikte sigara kullanan vatandaşlara sigarayı bırakıp bırakmadıklarını, zammı nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Bir çok vatandaş zamlara rağmen sigara içmeye devam ettiğini vurgularken, sigara içmeyen vatandaşlar ise yapılan zamların caydırıcılık yönünde doğru olduğunu savundular.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:56
SOKAK RÖPORTAJLARI

Engin Sarıkaya:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Engin Sarıkaya: Kullanıyorum.
Soru: Günde ne kadar sigara tüketiyorsunuz?
Engin Sarıkaya: Günde 20 adet sigara tüketiyorum. 
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Engin Sarıkaya: Sigaraya sürekli zam geldiği için pek bir şey düşünemiyoruz. Kullanan insanın pek umursayacağını düşünmüyorum. Sürekli zam gelmesi alınması noktasında zor ama kullanıyorsa kişi bir şekilde alınıyor. Zam gelmeye devam etse bile insanların almaya devam edeceğini düşünüyorum. 
Soru: Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?
Engin Sarıkaya: Az önce içtim ve bıraktım. 
Metin Akdemir:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Metin Akdemir: Maalesef kullanıyorum. 
Soru: Günde ne kadar sigara tüketiyorsunuz?
Metin Akdemir: Yarım paket yani 10 adet kadar tüketiyorum. 
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Metin Akdemir: Bu lüks bir tüketim sonuçta. Onun için bir şey söyleyemiyorum, ama ülkemiz adına genel olarak zam üzücü bir şey. İnşallah sadece tütünde değil birçok şeyde de halkın refah içinde olmasını istiyorum. 
Soru: Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?
Metin Akdemir: Sigarayı bırakmayı düşündüm. Hatta birkaç kez de çabaladım fakat sadece aza indirgeyebildim. 
Ali Bal:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Ali Bal: Evet, içiyorum. 
Soru: Günde ne kadar sigara tüketiyorsunuz?
Ali Bal: Günde 2 paket sigara tüketimim var.
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ali Bal: Sigaraya gelen zamlar cebimizi yakıyor, ekonomi gibi. Normal paket sigara alamıyoruz artık tütün sarıyoruz. 
Soru: Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?
Ali Bal: Gönül bırakmak istiyor. Çünkü cebimizi yakıyor. Bedenimize zarar veriyor. Ama bir bağımlılık var. Alışmışız o yüzden içiyoruz.
Ezgi Sezer:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Ezgi Sezer: Hayır, kullanmıyorum. 
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ezgi Sezer: Sigara kullanımını hiç tasnif etmiyorum. Çevremde kullanan çok insan var. Ailemden, arkadaşlarım arasından kullanan insanlar var. Bırakmalarını çok istiyorum. Ama kimse bırakmıyor. Cebe çok fazla bir zarar olduğunu düşünüyorum. Çok gereksiz. Kendine zarar vermek için bildiğin para veriyorsun.  
Hamza Türkoğlu:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Hamza Türkoğlu: Evet, kullanıyorum.
Soru: Günde ne kadar sigara tüketiyorsunuz?
Hamza Türkoğlu: Tahmini 1-1 buçuk paket içiyorum. 
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Hamza Türkoğlu: Zamlar bizi biraz etkiledi. Sigarayı bırakmayı zamlardan sonra daha çok istedim ama isterse 50 lira olsun yine de içeriz. 
Soru: Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?
Hamza Türkoğlu: Sigarayı bırakmayı düşündüm ama yine de olmadı. 
Davut Hatip: 
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Davut Hatip: Hayır, sigara kullanmıyorum.
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Davut Hatip: Sigara içen insanlar için sigaraya gelen zamlar bırakmaları adına bir bahane olacak. Sigaraya ne kadar zam gelirse kullanım oranı o kadar düşecek diye düşünüyorum. Sigara kullanımı azalırsa sağlık açısından da daha iyi olur.
Onur Çelik:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Onur Çelik: Kullanıyorum.
Soru: Günde ne kadar sigara tüketiyorsunuz?
Onur Çelik: Günde 1 paket kullanıyorum.
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Onur Çelik: Sigaraya gelen zamlar bizi zorluyor. Ama yapacak bir şey yok kullanmaya devam edeceğiz. Zamlar geldi diye sigarayı bırakabileceğimi düşünmüyorum.
Soru: Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?
Onur Çelik: Öğrenci olduğum için zamlardan sonra bırakmayı düşündüm. Ama yapacak bir şey yok. 
Orhancan Polat:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Orhancan Polat: Hayır, kullanmıyorum.
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Orhancan Polat: Bence haklı bir karar. Çünkü sigarayı almasınlar da, içmesinler de. Hem çevre kirlenmesin hem de kendi sağlıklarını düşünüyorlarsa içmesinler. O yüzden zam mantıklı bir şey. 
Mustafa Ünal:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Mustafa Ünal: Evet, kullanıyorum. 
Soru: Günde ne kadar sigara tüketiyorsunuz?
Mustafa Ünal: günde 2 paket sigara kullanıyorum. 
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Mustafa Ünal: Ekonomi belli. Son zamlardan sonra durumumuz kötü.
Soru: Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?
Mustafa Ünal: 100 lira olana kadar içmeyi düşünüyorum.
Kamil Gözel:
Soru: Sigara kullanıyor musunuz?
Kamil Gözel: Evet, sigara kullanıyorum. 
Soru: Günde ne kadar sigara tüketiyorsunuz?
Kamil Gözel: Yaklaşık 2 paket kullanıyorum.
Soru: Sigaraya gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kamil Gözel: Son 5 ayın içerisinde sigaraya 3 defa zam geldi. Uygun bulmuyorum zamları. 
Soru: Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?
Kamil Gözel: Öncelikle düşündüm ve hatta denedim ama bırakamadım.

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