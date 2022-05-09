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SOKAK RÖPORTAJLARI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covit19 hastalığı nedeniyle son 2 yıldır insanlar bayramlarını sokağa çıkma yasaklarının altında kutluyorlardı. Normalleşme süreci ile birlikte uzun bir aradan sonra ilk defa bu sene vatandaşlar yasaklara takılmadan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın sevincini yaşadı. Bizde İleri Gazetesi olarak, sokaklarda vatandaşlarımıza Pandemi sonrasında yasakların kalmasıyla birlikte bayramlarının nasıl geçtiğini sorduk. Genel kanı ise bayramların eski tadının olmadığı görüşünde birleşilirken, bazı vatandaşlar da bayramın güzel geçtiğini söyledi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:47
SOKAK RÖPORTAJLARI

Ahmet Can Örmüş

Ahmet Can Örmüş, ''Diğer bayramlara göre Ramazan Bayramımız güzel geçti. 2 yıl aradan sonra Ramazanda teravihlerimizi camide cemaat ile kılabildik. Bundan önce kısıtlamalardan dolayı camide kılamıyorduk. Bu bizim için güzel oldu. Gönül isterdi ki Ayasofya’da Kadir Gecesi teravih namazını kılmak. Bu oradaki yurttaşlarımıza nasip oldu. Bizde buradaki camilerimizde elimizden geldiğince teravih namazlarımızı kılmaya çalıştık. Ramazandan sonra bayramı gerçekleştirdik. Sevdiklerimize Covidsiz, maskesiz sarılabildik. Güzel bir bayram geçirdik. Geçmiş Ramazan Bayramının tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonrada yine engelsiz, maskesiz nice bayramlar geçirmek istiyoruz. Cenabı Allah’tan, ülkemizdeki kötülüklerin, karanlıkların gitmesini istiyoruz.''
 

Emin Eliaçık

''Bayramlarımızı 2 yıl evde kutladık, balkonda oturduk. Üçüncü yılda geldik dükkânda oturduk. Dükkânımızda bayramı geçirdik. İş olması ümidiyle bayramda dükkânımızı açtık ancak iş olmadı. Gelen giden olmadı. Tek başıma dükkânımda oturdum. Ekonomik krizden dolayı müşteride bulamıyoruz. Bayramımızda bayram gibi geçmiyor. Bana göre, önceki iki sene kutlanan bayramlarla bu seneki bayram arasında hiçbir fark olmadı.''
 

Eren Mete

''Bu seneki Ramazan Bayramım neredeyse geçen senekiyle aynı geçti. İlk başta aile ziyaretleri yaptım. Daha sonra ise arkadaşlarımla buluşarak onlarla vakit geçirdim. Önceki senelerle bu sene kutladığım bayram arasında pek bir fark yoktu aslında.''
 

Mehmet Göçümlü

''Bu seneki Ramazan Bayramımız vasat geçti. Önceki senelerde kutladığımız bayramlar daha iyiydi. Komşuluk ilişkileri vardı ve davetlere giderdik. Bu sene eski bayramların tadı yoktu. Benim için vasat geçti. Eski bayramlara göre bu bayram, ekonominin kötü olması, fiyatların yüksek olması, insanların alım gücünün düşmesi sebebiyle insanlar mutlu değildi.”
 

Mehmet Karaaslan

“Büyükler derdi ki hep, ‘Nerede o eski bayramlar?’ kuşaklar arasında gerçekten çok büyük bir farklılıklar var. O kuşaklarda eskiden bayramlar daha lezzetli, daha tatlı geçiyordu. Halkımız ekonomik olarak daha iyiydi. Büyük – küçük sevgisi vardı. Genellikle küçükler büyükleri ziyaret eder, onların elini öperdi. Birde küçükler bayramda büyüklerin yanına gitmezse kendinde bir eksiklik hissederdi. Kuşak farkından dolayı bu bayramda eski lezzet, eski tadın hiç birisi kalmadı. Sebebi de; ekonomik güçlükler var, sıkıntılar var. Hani ‘Nerede doyuyorsan vatanın ora memleketin ora’ derler ya. Şimdi iş sahası dar olduğundan gençler genellikle başka yerlere gidiyor. Başka yerlerde iş aramaya başlıyorlar. Oralarda geçiniyorlar. Bayram tatillerinin araları da kısa olunca veyahut ekonomik açıdan genellikle büyükleri ziyaret edemiyorlar. Bu yüzden eski bayramların tadı, lezzeti kalmadı. Ataerkil aileden daha küçük aileye dönüştük. O yüzden bayramımız dolu dolu geçmedi. Özlem duyduğumuz, özlediğimiz kişilerle bayramda bir araya gelemedik. Bir iki komşu, eş – dost ziyaretiyle bayramımızı kutladık.''

Şevket Öcal

“Benim için diğer bayramlardan çok bir farkı olmadı. Esnaf olduğum için yıllardır hep aynı şekilde geçiyor. Şehir dışına çıkamadık. Maddi özgürlükler biraz daha kısıtlı olduğu için ve hastalıklardan dolayı çok misafirliklere gitme şansımızda olmadı. Akraba, eş – dost ziyaretlerimiz çok sınırlı oldu. Havanın soğuk olması, ekonominin kısıtlı olması nedeniyle bayramımızı evimizde geçirdik. Ailemizle, çolukla - çocukla geçirdik. Maalesef, farklı bir bayram yaşamadık.''

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