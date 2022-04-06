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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), sokak hayvanlarını unutmadı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:07
Sokak hayvanlarını unutmadılar

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla SORGED yönetimi ve gönüllüleri hayvan barınağını ziyaret etti. Barınak ziyaretinin ardından sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak mama verdiler. 4 Nisan Sokak Hayvanları Gününde sokak hayvanlarını unutmayarak farkındalık yapmak istediklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, " Yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bugün sokak hayvanlarına mama vererek, vatandaşları Hayvan Hakları konusunda bilgilendirdik. Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada yaşamlarını oldukça zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Dünya Sokak Hayvanları Günü’ olarak kutlanmaktadır. Hayvanlara karşı en büyük görevimiz onları korumak ve onlara kötü davranmamak. Onlar doğal şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ancak bazen iklim koşulları bazen de doğal çevrenin tahrip olması sebebiyle bu doğal ortamlarında ihtiyaç duydukları şeylere ulaşamıyorlar. İşte bizim hayvanlara karşı sorumluluğumuz burada başlıyor. Onların doğal ortamlarını mümkün olduğunca korumak, eğer yiyecek, içecek ve barınağa ihtiyaçları varsa bunları hayvanlar için temin etmek bizim en önemli görevlerimiz. Hayvanlar da bu dünyada en az bizim kadar yaşamayı hak ediyor. Bu nedenle kapımızın önüne bir tas yemek ve su koymak belki bizim için önemsiz ama hayvanlar için hayati önem taşıyor. Bizlerde sokak hayvanlarının bu durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününde sokak hayvanlarına mama vererek, vatandaşları Hayvan Hakları konusunda bilgilendirdik" dedi.

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