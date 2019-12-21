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Sokak hayvanlarını beslediler

AKDAĞMADENİ Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Sokak hayvanlarını beslediler

AKDAĞMADENİ Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Sokak hayvanlarını beslediler

Okulda görev yapan Öğretmen Songül Cangül, Hatice Aytül Can ile 20 öğrencinin katılımıyla, sokak hayvanlarını evden getirdikleri süt, yemek, ekmek ile beslediler. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin örnek bir davranış sergilediklerini belirterek, tebrik etti. Yazıcı, ‘’Merhameti kuşanarak sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde şefkatli bir dokunuşla beslenme etkinliği gerçekleştiren Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin öğrencilerini içtenlikle kutluyorum. Onlara bu müşfik davranışları kazandıran meslektaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

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Sokak Hayvanlarını Beslediler
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