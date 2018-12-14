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Sokak hayvanlarına yiyecek

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, üniversite öğrencileriyle birlikte sosak hayvanları için sokaklara yiyecek ve yem bıraktı.

Sokak hayvanlarına yiyecek

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı İrfan Coşgun, üniversite öğrencileriyle birlikte sosak hayvanları için sokaklara yiyecek ve yem bıraktı.

14 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Sokak hayvanlarına yiyecek

Belediye Başkanı İrfan Coşgun, kimsesiz hayvanlara yönelik, hayvan severler ile birlikte çalışma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Coşgun, bunun sokak hayvanları adına çok önemli bir adım olduğunu, kolektif çalışmaların ilçe genelinde yaygınlaşması için çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Coşgun, ‘Sokak hayvanlarının kış aylarında aç kalmamaları için hayvan severler ve üniversite öğrencileriyle birlikte sokaklara yiyecek ve yem bıraktık. Bu tip çalışmalara belediyemizin desteği her zaman devam edecektir’’ dedi.

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