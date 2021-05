SOKAK HAYVANLARINA TAKiP

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, tam kapanma döneminde sokak hayvanlarının günlük takibinin yapılması için şube müdürlüklerine genelge gönderdi. Yozgat Valiliği, sokak hayvanlarına günlük verilebilmesi için temin ettiği mamaları ilçelere dağıtımını yaptı. DKMP Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu imzası ile şube müdürlüklerine gönderilen genelgede, İçişleri Bakanlığının tam kapanma ile ilgili genelgesine atıfta bulunularak, süreç içerisinde geçici hayvan bakımevlerinde bulunan hayvanların mağduriyetlerinin önlenmesi maksadıyla Şube Müdürlükleri tarafından hayvan bakımevlerinin her gün denetlenmesi istendi. Bakımevindeki mevcut hayvan sayısı, hayvanların yeterli seviyede beslenip beslenmediği, bakımlarının yapılıp yapılmadığı gibi genel durumlarına yönelik denetimler esnasında bakımevinde tespit edilen veteriner ve hayvan sayısı ile ilgili bilgileri içeren rapor ve denetime dair fotoğrafların günlük olarak ‘[email protected]’ e-posta adresine gönderilmesi gerektiği kaydedildi. Mevzuat hükümleri doğrultusunda, hayvan bakım evlerindeki sahipsiz hayvanların bakım ve beslenmelerine dair çalışmaların yerel hayvan koruma görevlileri ile işbirliği içerisinde yürütülmesine dair yerel yönetimlere gerekli bilgilendirme yapılması gerektiği de hatırlatıldı.

MAMA DAĞITIMI

Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi aracılığı ile temin edilen mamalar, DKMP Yozgat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçelere dağıtımı planlama dahilinde yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘’Can dostlarımızın mamaları Valiliğimizden. Tam kapanmada can dostlarımız aç kalmasın diye valiliğimiz tarafından tedarik edilen mamaların dağıtımı yapıldı. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca il merkezi ve ilçelerimizde can dostların bulundukları kesimlere bırakılıyor’’ denildi. •HABER MERKEZİ•