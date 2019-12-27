Sokak Hayvanlarına destek

Kısa adı HAYTAP olan Hayvan Hakları Federasyonu, Yozgat’taki hayvan barınaklarına da destekte bulundu. HAYTAP tarafından Sorgun ilçesinde bulunan geçici hayvan barınağına kurulan ameliyathaneye destek verildi. Akdağmadeni ilçesindeki barınağa ise önümüzdeki günlerde gerekli destek verileceği kaydedildi. Maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm HAYTAP destekçilerine teşekkür edildi. Önümüzdeki 10 gün içinde HAYTAP tarafından yaklaşık 230 bin liralık sahipsiz hayvanlar için ödeme ve ameliyathane yatırımı yapılacağı, bu yardımlardan Akdağmadeni ilçesinin de yararlanacağı kaydedildi. HAYTAP İzmir Temsilcisi Nalan Akçekoca, ‘’HAYTAP hayvan hakları federasyonu bünyesinde birçok dernek barındırıyor. Gönüllüler ve il temsilcileri sayesinde Akdağmadeni ilçesindeki hayvan hastanesine de destek verilecek. ‘Yaşam ellerinizde’ sloganı ile Türkiye’nin her köşesine destek vermeye çalışıyoruz’’ dedi.