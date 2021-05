SOKAK HAYVANLARINA DESTEK

Sokak hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, hayvan severler, Vefa Sosyal Destek Grupları, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri farklı bölgede yemleme çalışması yaptı. Yozgat Valiliği, ‘’Sokaktaki can dostlarımız bize emanet, onların da yaşam hakkına her koşulda sahip çıkıyoruz. Tam Kapanma döneminde mama bulmakta zorlanan sokaktaki dostlarımız için hayvan severlerimiz ve Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor’’ açıklamasında bulundu. 17 günlük tam kapanma sürecinde doğada yaşayan sokak hayvanlarının unutulmayacağının altın çizilerek, ‘’Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları unutmamak, onları düşünerek bir şeyler yapmak bizim için bir insanlık görevidir. Böylesi önemli bir görevi yerine getirmenin huzurunu şu an yaşamaktayız’’ ifadeleri kullanıldı.