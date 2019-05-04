Sokak Hayvanlarına bakım

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belediyenin imkanları doğrultusunda oluşturulan ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir edilen sokak hayvanları ile sahipleri tarafından tedavi için getirilen köpeklerin iyileşme sürecinin ardından alındıkları ortama geri bırakıldıklarını söyledi. Yalçın, ‘’Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda, hemşerilerimizin sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden bu hizmeti büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Sokak hayvanlarının kuduz aşılarını, iç ve dış parazit ilaçlarını yaparak iyileşmelerinin ardından kulaklarına küpe takarak, alındıkları ortamlara geri bırakıyoruz. Ayrıca Belediyemiz veteriner hekimi tarafından kısırlaştırma operasyonları da belirli aralıklarla devam etmektedir. Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkıp, geçici bakım evinde tedavilerinden beslenmelerine kadar tüm ihtiyaçları gideriyoruz’’ dedi.