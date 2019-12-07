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Sokak hayvanları unutulmadı

YOZGAT Belediyesi, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ile birlikte harekete geçerek, sokak hayvanlarının yardımına koştu.

Sokak hayvanları unutulmadı

YOZGAT Belediyesi, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ile birlikte harekete geçerek, sokak hayvanlarının yardımına koştu.

07 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Sokak hayvanları unutulmadı

Ekipler tarafından daha önce yerleştirilen beslenme ve su odaklarına mama ve su konuldu. Belediye ekiplerinin, her gün kontrol ettikleri odaklara, su ve yem takviyesinde bulundukları kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Hava şartları sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Bizler de bu konuda beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Onlarında yaşama hakkı var. Bize bu konuda destek veren hayvan sever dostlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm hayvan severlerin, yazın olduğu gibi kışında ellerini taşın altına koyarak evlerinin önüne bırakacakları yiyecekler ile bize destek olacaklarına inanıyorum. Koyacakları bir kap yemek ve su can dostlarımızın hayatını kurtarabilir" dedi. 

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Sokak Hayvanları Unutulmadı
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