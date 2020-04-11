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Sokak hayvanları unutulmadı

YOZGAT il genelinde korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik önlemler alındı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 03:03
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Sokak hayvanları unutulmadı

Kaymakamlıklar ve belediyeler, sokak hayvanları için belirli bölgelere yiyecek ve yem bıraktı. 
SORGUN Belediyesi ekipleri, korona virüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını besledi. Virüs nedeniyle sokağa çıkan insan sayısının azalmasından dolayı sokak hayvanlarının aç kalmaması, açlık nedeniyle sağlık problemleri yaşamamaları için belediye ekiplerinin düzenli olarak besleme yaptığı kaydedildi. 
ÇEKEREK Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Sokak Hayvanları Genelgesi doğrultusunda sokak hayvanlarının süreçten etkilenmemesi, aç kalmaması için çeşitli alanlara yem, mama ve yiyecek bırakıldı. İmkanı olan vatandaşların evlerinin ve işyerlerinin önüne su kabı, yiyecek bırakarak sessiz canları sevindirebilecekleri belirtildi. 
ÇAYIRALAN ilçesinde de, korana virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çayıralan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. Vatandaşların evden çıkmamasıyla aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktalar tespit edilerek, hayvanlar için temin edilen kuru mama bırakıldı, su kapları dolduruldu. Her zaman vatandaşların yanında olup, yardımına koşan kolluk kuvvetleri sokak hayvanlarını da ihmal etmedi. Kolluk kuvvetlerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

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Sokak Hayvanları Unutulmadı
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