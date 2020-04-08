SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Korona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği hatırlatıldı. Gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi, yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirler alınarak düzenli olarak yiyecek bırakılmasına devam edileceği bildirildi.