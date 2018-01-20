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Sokak hayvanları sahipsiz değil

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, belediye başkanlarına sokak hayvanlarıyla ilgilenmeleri konusunda uyardı.

Sokak hayvanları sahipsiz değil

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, belediye başkanlarına sokak hayvanlarıyla ilgilenmeleri konusunda uyardı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Sokak hayvanları sahipsiz değil

Vali Kemal Yurtnaç, il merkezi ve ilçe sokaklarında başıboş gezen sokak hayvanlarına karşı belediyeleri duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.
Yozgat Belediyesi ve Sorgun Belediyesi’nin hayvan barınağının bulunduğunu belirten Yurtnaç
 “Artık devletimiz eskisi gibi değil, sokak hayvanlarının bakımı ve denetimi noktasında ilgili bakanlığımız ciddi destek veriyor. Bunlardan faydalanın” dedi.
Vali Yurtnaç, sokak hayvanlarının il merkezinde başı boş gezerek köy görüntüsü oluşturmasının doğru olmayacağını da belirterek “Belediyelerimiz bu hayvanların bakımını, temizliğini yapsın ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler. Eskiden bu hayvanlar itlaf ediliyordu. O dönemler geride kaldı. Özellikle büyük ilçelerimizden bunun takibini istiyorum” diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 19.01.2018 19:29
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