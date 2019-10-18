Sokak hayvanları konuşuldu

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında düzenlenen Koordinasyon Kurulu toplantısında sokak hayvanları derneklerinin temsilcileri de söz alarak talep ve isteklerini sıraladılar.

Sorgun Hayvanseverler Derneği adına söz alan Ayşe Alan Akbaş, belediyelerin hayvanlara yönelik sunulan hizmetleri tek seferlik yaptığını, kalıcı ve kurumsal hale getirmediğini belirtti.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ise, bazı hayvansever derneklerinin sürekli belediyeleri Cimer ve üst makamlara şikayet etmeye yönelik faaliyet yaptıklarını, belediyelerin hiçbir çalışmalarını beğenmediklerini ifade ederek, “Dernekler bizleri şikayet etmek yerine şevklendirsinler, daha iyisini yapmamızı talep etsinler. Sadece şikayet meseleyi çözmüyor” dedi.

Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ise Bahadın’da her bireyin evinin önüne yemek ve su kapları koyarak sokak hayvanlarına yardımcı olduğunu anlatarak vatandaşın da bu işe dahil olmasını önerdi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise dernek temsilcileri ve belediye başkanlarının istişare toplantısı düzenlemesini isteyerek, İl Özel İdaresi’nin de çalışma başlatmasını istedi.