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Sokak Hayvanları için sokaklara yiyecek

AYDINCIK İlçesinde Sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yiyecek bırakıldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:02
Sokak Hayvanları için sokaklara yiyecek

 Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, korona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkmaların azalması, iş yerlerinin geçici süreyle kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin birçok noktasına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme kaynağının büyük bölümünü oluşturan lokanta, kafe ve restoranların korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamı sonucu harekete geçen Kaymakamlık ve Belediye personeli, mama dağıtımı yaparak, köpekleri kendi elleriyle besledi.

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Sokak Hayvanları Için Sokaklara Yiyecek
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