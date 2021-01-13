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Sokak hayvanları güvende

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan hayvanlar için barınma evleri yapıp, belirli alanlara yerleştirildi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:06
Sokak hayvanları güvende

Yozgat Belediyesi koordinesinde başlatılan yuva yapım çalışmalarında emniyet personeli de görev aldı. Tamamlanan yuvalar belli noktalara yerleştirilmesi için Yozgat Belediye ile koordineli çalışma yapıldı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Hayvan Severler Derneği, Gönüllüler ile birlikte sokak hayvanları için hazırlanan yuvalar şehrimizin farklı noktalarına konuldu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekibinin, dağıtımı sağlanan yuvaların takibini düzenli aralıklarla yaparak, yuvalarda barınan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak. 

Anahtar Kelimeler:
Sokak Hayvanları Güvende
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