Sokak hayvanları emin ellerde

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, tedaviye ihtiyacı olan sahipsiz sokak hayvanların Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavisi, aşılanması ve küpelenmesi için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığını bildirdi. Ekinci, ‘’Tedavisini tamamladığımız hayvanları gereken rehabilitasyona ulaştırdıktan sonra alındığı ortama geri bırakıyoruz. Bu kapsamda ki son çalışmamız ise mama ihtiyaçlarını karşılamak için mama üretimini belediyemiz bünyesinde yapıyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, son bir yılda 2 bin civarında sahipsiz hayvanın tedavisini, 371 canın ise kısırlaştırmasını yapıp sisteme kaydettiklerini bildirdi. Ekinci, ‘’Sorgun Belediyesi olarak, can dostlarımızın yaşam hakkını savunmak ve daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için biz görevimizin başındayız’’ diye konuştu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Sorgun Can Dostları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Alan Akbaş, sosyal medya hesabından emeği geçenlere teşekkür etti. Akbaş, ‘’Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir. Hayvana merhamet gösteren, onların ihtiyaçlarını gideren bir belediye, insanların ihtiyacını dünden gidermiştir. Halkımız bilmelidir ki; Geçici Hayvan Bakım Evleri vardır. Yani hayvanlar sadece tedavi ve kısırlaştırma amaçlı alınır ve tekrar alındığı ortama bırakılır. Küpeli olan hayvanları şikayet etmeyiniz. Onlar sadece belediyenin değil, biz vatandaşların da sorumluluğundadır. Hep birlikte onları koruyup, yemek -su ihtiyaçlarını karşılayacağız’’ diye konuştu.