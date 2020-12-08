Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1330
ALTIN
467.336
DOLAR
7.8085
STERLİN
10.4394
EURO
9.4791

Sokak hayvanları emin ellerde

SORGUN Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam ortamlarına kavuşturulmasına yönelik başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 00:26
Sokak hayvanları emin ellerde

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, tedaviye ihtiyacı olan sahipsiz sokak hayvanların Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavisi, aşılanması ve küpelenmesi için oluşturulan ameliyathanenin tam kapasite ile çalıştığını bildirdi. Ekinci, ‘’Tedavisini tamamladığımız hayvanları gereken rehabilitasyona ulaştırdıktan sonra alındığı ortama geri bırakıyoruz. Bu kapsamda ki son çalışmamız ise mama ihtiyaçlarını karşılamak için mama üretimini belediyemiz bünyesinde yapıyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, son bir yılda 2 bin civarında sahipsiz hayvanın tedavisini, 371 canın ise kısırlaştırmasını yapıp sisteme kaydettiklerini bildirdi. Ekinci, ‘’Sorgun Belediyesi olarak, can dostlarımızın yaşam hakkını savunmak ve daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için biz görevimizin başındayız’’ diye konuştu. 
BAŞKANA TEŞEKKÜR
Sorgun Can Dostları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Alan Akbaş, sosyal medya hesabından emeği geçenlere teşekkür etti. Akbaş, ‘’Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir. Hayvana merhamet gösteren, onların ihtiyaçlarını gideren bir belediye, insanların ihtiyacını dünden gidermiştir. Halkımız bilmelidir ki; Geçici Hayvan Bakım Evleri vardır. Yani hayvanlar sadece tedavi ve kısırlaştırma amaçlı alınır ve tekrar alındığı ortama bırakılır. Küpeli olan hayvanları şikayet etmeyiniz. Onlar sadece belediyenin değil, biz vatandaşların da sorumluluğundadır. Hep birlikte onları koruyup, yemek -su ihtiyaçlarını karşılayacağız’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Sokak Hayvanları Emin Ellerde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAYNAK VAR YATIRIMCI YOK!
KAYNAK VAR YATIRIMCI YOK!
Belediyeden Covit-19 uyarısı
Belediyeden Covit-19 uyarısı
ÇEVRE DOSTU GENÇLER
ÇEVRE DOSTU GENÇLER
Öğrenciler uyarıldı
Öğrenciler uyarıldı
Online sipariş önerisi
Online sipariş önerisi
Hırsızlık olayı AYDINLATILDI
Hırsızlık olayı AYDINLATILDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim