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Sokağın canları beslendi

Yozgat Belediyesi Hayvanseverler Grubu, havaların soğuması nedeniyle doğada yemek bulmakta zorlanan hayvanlar için ‘Sokak Canlarını Besleme Etkinliği’ yaparak, doğaya yem bıraktı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:48
Sokağın canları beslendi

Yozgat Belediyesi’nin Hayvanseverler Grubu üyesi Mustafa Koç,  gönüllü ve düzenli olarak sokak hayvanlarını beslediklerini ve insanları daha duyarlı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sokak hayvanlarının beslenmesinin sadece belediyeye yüklenmemesi gerektiğini ifade eden Koç, ‘’ Hep beraber doğayı, ekosistemi ve hayvanları korumalıyız. Hayvanları hep birlikte beslemeliyiz. İnsanlar kendileri de bireysel olarak bunu yapabilirler’’ diye konuştu. Pandemi sürecinde hayvanları beslemeye başladıklarını belirten Koç, ‘’İş yerleri ve lokantalar artık yemeklerini hayvanlara veriyorlardı. Pandemi sürecinde işyerleri ve lokantalar kapanınca hayvanlar aç kaldı. Biz de 15-20 kişi gönüllü olarak Belediyenin ekipleriyle, Emniyetin HAYDİ ekibiyle mama dağıtımı yapmaya başlamıştık. Yozgat Belediyesi’nin Hayvanseverler Grubu olarak hayvanların soğumasıyla birlikte yeniden yiyecek bırakmaya başladık’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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