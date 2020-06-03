Sokağa çıktılar…

YOZGAT’'ta sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti. Aileleriyle birlikte Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kent Park'a giden çocuklar oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Çocukların bir kısmı da parkta bulunan hayvanat bahçesindeki keçi ve kuşları besledi. Çocuklara verilen izni fırsat bilen bazı aileler piknik yaparken, bir aile de çocuklarının doğum gününü kutladı. Parkta eğlenen çocuklardan Esra Ayverdi, dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirterek izin günlerinin çoğaltılmasını istedi.