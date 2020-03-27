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Sokağa çıkana para cezası

YOZGAT il genelinde oluşturulan ekipler tarafından, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yakını olmayan, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının talepleri doğrultusunda karşılandığı hatırlatılarak, buna rağmen sokağa çıkanlara para cezası uygulandığı duyuruldu.

27 Mart 2020 Cuma 03:56
Sokağa çıkana para cezası

Korana Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında riskli konumda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon, karaciğer rahatsızlıkları olan vatandaşlara ikametten çıkmama yasağı uygulandığı hatırlatıldı. Yasağa aykırı hareket edilmesi halinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara 3 bin 150 lira Para Cezası uygulanacağı duyuruldu. Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya ihtiyaçlarını karşılayabilecek herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu/temel ihtiyaçlarının 7/24 saat ulaşılabilecek 112-155-156 numaralı telefonları aramaları, acil ihtiyaçlarını bildirmeleri istendi.

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Sokağa çıkana Para Cezası
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