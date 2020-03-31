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Sokağa çıkana ceza

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, korona virüsü ile mücadele kapsamında il genelinde gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıhacılı köyünden sonra Merkeze bağlı Derbent köyünün de karantina altına alınmasında köye dışardan gelenlerin ve yakın temasın neden olduğunu söyledi

31 Mart 2020 Salı 03:44
Sokağa çıkana ceza

Vali Çakır, "Korona virüsle mücadele kapsamında her bir bireye tek tek görev düşüyor. Bu anlamda Yozgat dışında yaşayan hemşerimize seslenmek istiyorum. Lütfen memleketinize gelmeyin. İki köyümüzü karantinaya aldık. Köylerde sosyal mesafe korunması ve bizlere haber vermeden il dışından gelenlerle temasa geçilmesi sonucu oldu. Olağanüstü bir şey olmadan gelmesinler. Evlerde bile sosyal mesafeyi korusunlar. Hijyen kurallarına uyalım. El hijyeni kuralına özellikle uyalım. Sağlık ekiplerine durum belirtelim” çağrısında bulundu. Vali Çakır, hastanelerde tedbir amaçlı tutulan her hastanın korona virüsü taşımadığını, bunların şüpheli olarak tedbir amaçlı tutukluklarını ifade etti. Yozgat Şehir Hastanesi’nin pandemi hastanesi olduğunu bildiren Vali Çakır, sadece Korona virüs olan hastalara Şehir Hastanesi’nde bakıldığını, diğer hastaların ise Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildiğini anlattı. Vali Çakır, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın Bakanlığımız talimatıyla evden dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bu vatandaşlarımızın yanında kimse yoksa ihtiyaçları Vefa Gurubumuz tarafından gideriliyor. Şu ana kadar bu vatandaşlarımızdan 4 bin 494 talep geldi ve bunlardan 3 bin 124 kişinin talebi karşılandı. 86 kişinin talebi de sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yönlendirildi” diye konuştu. Vali Çakır, emniyet ve jandarma ekiplerinin kontrollerine yoğun bir şekilde devam ettiğini, 2 bin 781 araç ile 5 bin 359 şahısın kontrol edildiğini, sıkıntılı, riskli gruplardaki kişilerde tedbir olarak kontrol altına alındığını bildirdi. Vali Çakır, yasaklara uymayan 100 kişiye de para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

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Sokağa çıkana Ceza
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