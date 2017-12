-Sohbetler devam ediyor

Dernek tarafından her hafta gerçekleştirilen etkinlikler ilgi görüyor. Dernek binasında gerçekleşen etkinliğe farklı illerden şair, aşık ve ozanlar da katılım gösteriyor.

Etkinlikte Samsunlu Aşık Mustafa Obalı ve Zonguldaklı şairleri ağırlayan Derneğin Başkanı Salim Gülbahçe, etkinliklerin her hafta sonu devam edeceğini söyledi. Derneğin tüm Yozgat halkı ve kültür-sanat sevdalılarına açık olduğunu belirten Gülbahçe, “Bu hafta Samsunlu bir aşığımızı ve Zonguldaklı bir şairimizi misafir ettik. Yine Yozgatlı şairlerimiz de konuğumuz oldu. Bu tür etkinliklerimizi her Cumartesi ve Pazar sürdüreceğiz. Ayrıca belediyemiz ve diğer ilgili kurumlarımız ile de zaman zaman etkinliklerimiz sürecek” dedi.