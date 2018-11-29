Sohbet toplantısı

‘Eğitim ve Öğretimin Önemi’ konusunda söyleşi gerçekleştirildi. Okul Müdürü Ekrem Gürer, Müdür Yardımcısı Hanifi Ayyarkın ile görevli öğretmenlerin da hazır bulunduğu sohbet toplantısına, okulun son sınıf öğrencileri katıldı. Sohbette sırayla söz alan emekli öğretmenler, önce kendilerini tanıtıp, sonra eğitim ve öğretimin önemi, hayatı kazanmanın yolları, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi üzerinde durdular. Okul anılarının da gündeme geldiği sohbet toplantısında, öğrenciler öğretmenlerine sorular sorarak sohbetin ilgiyle takip edilmesini sağladılar.