Sohbet toplantılarına devam

Çelik, ‘Düşüncenin Temelleri ve Bir Uygarlık Kurmak’ başlıklı sohbetiyle, katılımcılara hafızalarda kalacak bir ufuk turu gerçekleştirdi. Çelik, batının ilmî seviyesinin abartılacak bir durum olmadığını, batıda var olan değerlerin tamamının bizim medeniyet köklerimizde de bulunduğunu söyledi. Çelik, batının bugünkü ilmî seviyesine gelmesinde Türk-İslam Medeniyetinin katkısının yadsınamayacağının da altını çizdi. Program sonrasında BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, Ejder Çelik’e sohbetinden dolayı teşekkür etti, üzerinde isminin hat yazısıyla yazıldığı bir tabağı hatıra olarak takdim etti.