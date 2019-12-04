Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106790
ALTIN
272.920
DOLAR
5.7499
STERLİN
7.4678
EURO
6.3730

Sohbet için buluştular

ŞEFAATLİ İlçe Müftülüğü tarafından ‘gençlerle sohbet’ etkinlikleri devam ediyor.

Sohbet için buluştular

ŞEFAATLİ İlçe Müftülüğü tarafından ‘gençlerle sohbet’ etkinlikleri devam ediyor.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Sohbet için buluştular

Üniversite eğitimlerini sürdüren gençlere yönelik Çarşı Camii altındaki sohbet buluşmasına İlçe Müftüsü Nazım Haksever de katılarak, gençlerin diliyle, çağımız sorunlarına değinildi. Müftü Haksever, insanlığın yaşadığı buhranların, ‘biz dilinin terkedilip, ben dilinin hakim kılındığı’ maalesef ki maddeye önem verilen, manevi duyguların zedelendiği bir zaman diliminde olunduğumuzu ifade etti. Müftü Haksever, özellikle gençlerin içerisinde bulunduğu durumların ciddi manada müşahede edilmesi gerektiğini, manevi değerlerimize sahip bir neslin inşa edilmesi ve korunması gerektiğinin altını çizdi. Sohbet buluşmasına katılan gençler duydukları memnuniyeti dile getirerek İlçe Müftüsü Nazım Haksever ile diğer hocalara teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Sohbet Için Buluştular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulama tesisi inşaatına devam
Sulama tesisi inşaatına devam
Vali Çakır, engellileri ziyaret etti
Vali Çakır, engellileri ziyaret etti
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
KOSGEB Destekliyor
KOSGEB Destekliyor
Çiftçiye arazi müjdesi
Çiftçiye arazi müjdesi
Hizmet kalitesi konuşuldu
Hizmet kalitesi konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim