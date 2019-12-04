Sohbet için buluştular

Üniversite eğitimlerini sürdüren gençlere yönelik Çarşı Camii altındaki sohbet buluşmasına İlçe Müftüsü Nazım Haksever de katılarak, gençlerin diliyle, çağımız sorunlarına değinildi. Müftü Haksever, insanlığın yaşadığı buhranların, ‘biz dilinin terkedilip, ben dilinin hakim kılındığı’ maalesef ki maddeye önem verilen, manevi duyguların zedelendiği bir zaman diliminde olunduğumuzu ifade etti. Müftü Haksever, özellikle gençlerin içerisinde bulunduğu durumların ciddi manada müşahede edilmesi gerektiğini, manevi değerlerimize sahip bir neslin inşa edilmesi ve korunması gerektiğinin altını çizdi. Sohbet buluşmasına katılan gençler duydukları memnuniyeti dile getirerek İlçe Müftüsü Nazım Haksever ile diğer hocalara teşekkür etti.