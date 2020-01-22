Soğukta Ekmek Kavgası

Kar sebebiyle tenhalaşan pazarda iş yapamayan esnaf, bir yandan da soğukla mücadele ediyor. Tezgahlarının başında ateş yakıp ısınmaya çalışan esnaf, yanlarında ne kadar boş kasa varsa yakmak zorunda kalıyor. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, sabahın erken saatlerinde Pazar tezgahlarını kurmaya çalışan pazarcı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile sohbet edip, ‘hayırlı işler’ dileğinde bulunan Başkan Codar, güç koşullar altında ekmek parası için mücadele veren esnafın sorunlarını da çözmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Codar, pazarcı esnafının taleplerini her hafta ziyaret edip, aldığını gelen taleplerin değerlendirildiğini söyledi.