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Soğuk hava yaşamı etkiledi

YOZGAT il genelinde ve çevre illerde yoğun kar yağışının ardından gece yaşanılan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:37
Soğuk hava yaşamı etkiledi

Yozgat'ta önceki gece başlayan, aralıklarla devam eden kar, gece hava sıcaklığı eksinin çok altına inince buzlanmaya neden oldu. Bu nedenle şehirde maddi hasarlı trafik kazaları yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme, tuzlama çalışması yaptı. Bazı araçlar ise yollardaki buzlanmadan dolayı yokuşları çıkmakta zorlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yol ulaşıma dün sabah saatlerinde açılabildi. Kar ve buzlanma nedeniyle Sivas-Yozgat kara yolunun Sıcak Çermik bölgesinde çok sayıda aracın mahsur kalmasının ardından bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan kara yolunun Sivas istikameti ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.

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Soğuk Hava Yaşamı Etkiledi
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