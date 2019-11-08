Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3739
EURO
6.3439

Soğuk Hava Deposu atıl kaldı

YOZGAT Valiliği İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansı finansmanları kullanılarak Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metre kare alan üzerinde yaptırılan Soğuk Hava Deposu atıl kaldı.

Soğuk Hava Deposu atıl kaldı

YOZGAT Valiliği İl Özel İdaresi ve ORAN Kalkınma Ajansı finansmanları kullanılarak Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metre kare alan üzerinde yaptırılan Soğuk Hava Deposu atıl kaldı.

08 Kasım 2019 Cuma 04:04
Soğuk Hava Deposu atıl kaldı

Dönemin Valisi Necati Şentürk’ün girişimleri ile ORAN Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi kaynakları ile yaptırılan Soğuk Hava Deposu uzun yıllardır kullanılmıyor.
Yozgat’ta meyve üretimi yapan üreticilerin ihtiyacına cevap vermesi amacıyla yaptırılan Soğuk Hava Deposunda 4 adet soğuk muhafaza bulunuyor.
0 bin metre kare alan üzerine kurulan soğuk hava deposunun birinci soğuk muhafaza odası 7 bin 400 metre kare, ikincisi 495 metre kare, üçüncü oda 402 metre kare, dördüncüsü de 480 metre kareden oluşuyor.
Odaların sıcaklık derecesi eksi 4’le, artı 4 arasında yani meyveler için ideal olan sıcaklık derecesi ve otomatik olarak nemlendirici unsurları da  bulunuyor.
Soğuk gıdalar ya da gıdaların muhafazası için de odalardan birisi artı 5 ve eksi 23 derece arasında sıcaklık ve soğukluk farkı oluşacak şekilde inşa edildi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Soğuk Hava Deposu’nun kullanımı için yapılan talepler mevzuat nedeniyle gerçekleşmedi. Soğuk Hava Deposu’nun yanına yeni bir bina yapılması zorunluluğu nedeniyle kiralama işlemlerinin yapılmadığı öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Soğuk Hava Deposu Atıl Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DESTEK BEKLiYORUZ!
DESTEK BEKLiYORUZ!
Kursta etkinlik
Kursta etkinlik
Mevlid-i Nebi Haftası
Mevlid-i Nebi Haftası
Borsada işbirliği protokolü
Borsada işbirliği protokolü
Sedanur davasına devam edildi
Sedanur davasına devam edildi
Onarıma destek
Onarıma destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim