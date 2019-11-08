Soğuk Hava Deposu atıl kaldı

Dönemin Valisi Necati Şentürk’ün girişimleri ile ORAN Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi kaynakları ile yaptırılan Soğuk Hava Deposu uzun yıllardır kullanılmıyor.

Yozgat’ta meyve üretimi yapan üreticilerin ihtiyacına cevap vermesi amacıyla yaptırılan Soğuk Hava Deposunda 4 adet soğuk muhafaza bulunuyor.

0 bin metre kare alan üzerine kurulan soğuk hava deposunun birinci soğuk muhafaza odası 7 bin 400 metre kare, ikincisi 495 metre kare, üçüncü oda 402 metre kare, dördüncüsü de 480 metre kareden oluşuyor.

Odaların sıcaklık derecesi eksi 4’le, artı 4 arasında yani meyveler için ideal olan sıcaklık derecesi ve otomatik olarak nemlendirici unsurları da bulunuyor.

Soğuk gıdalar ya da gıdaların muhafazası için de odalardan birisi artı 5 ve eksi 23 derece arasında sıcaklık ve soğukluk farkı oluşacak şekilde inşa edildi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Soğuk Hava Deposu’nun kullanımı için yapılan talepler mevzuat nedeniyle gerçekleşmedi. Soğuk Hava Deposu’nun yanına yeni bir bina yapılması zorunluluğu nedeniyle kiralama işlemlerinin yapılmadığı öğrenildi.

