SOGEP PROJELERiNE 6,5 MiLYON

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılının ilk olağan yönetim kurulu toplantısı, Sivas Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Ayhan ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıda, Sosyal Gelişim Programı kapsamında 3 ilden 5 projenin kabul edildiği, 6,5 milyon lira destek verileceğini açıklandı. Dönem Başkanı Sivas Valisi Ayhan, Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından sunulan ‘Çekerek Kültür ve Spor Dünyası’ isimli proje için 1,4 milyon lira mali destek verileceğini söyledi. Ayhan, Boğazlıyan Belediyesi tarafından sunulan ‘Mutlu Kreş Mutlu Yarın’ proje için de 1 milyon liralık bir desteğin öngörüldüğünü bildirdi. 6,5 milyon lira içerisinden 2,4 milyon lirasının Yozgat’taki projelere harcanacağı, kalan ödeneğin ise Kayseri ve Sivas illerinden sunulan projelere aktarılacağı vurgulandı. SOGEP kapsamındaki projelerin en yakın zamanda imzaları atılacağının altı çizildi.