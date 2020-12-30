SOFRANA SAHiP ÇIK

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü desteği ile hayata geçirilen ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi kapsamında afiş çalışması yaptı. Proje kapsamında hazırlattırılan bin adet afiş, gıda israfı konusunda farkındalık oluşturmak üzere İl merkezi ve ilçelerinde, billboardlar ile gıda işletmelerinde iç mekanlara asıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, gıda israfının önemine dikkat çekerek, vatandaşların tüketebileceği kadar gıda maddesi satın alması gerektiğini söyledi. Özkaya, lokanta, restoran, cafe gibi yerlerde tüketebileceği kadar yemek-içecek siparişi vermeleri gerektiği, aksi takdirde tüketilmeyen gıda maddelerinin çöplere atıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Bu suretle çok önemli miktarda gıda maddesinin zayi olmaktadır. Bu kayıplar ülkemiz ekonomisine de ciddi zararlar verdiği yadsınamaz’’ dedi. Özkaya, bu bağlamda gereken farkındalığın oluşması hedefiyle ‘Gıdanı Koru-Sofrana sahip çık’ sloganı başlıklı, görsel olarak da zenginleştirilmiş afiş ve posterlerin, gerek halka açık billboardlara gerekse gıda işletmelerinin iç mekanlarına asıldığını belirtti. Özkaya, vatandaşların Gıda İsrafı konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini beklediklerini de sözlerine ekledi.