Şoförlere ‘iletişim’ eğitimi

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Murat Aydoğan tarafından verilen eğitim verimli geçti. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hasan Löker, her yıl belli tarihlerde toplu ulaşım sisteminde görevli şoföre yönelik seminerler düzenlediklerini hatırlattı. Löker, ‘’Bu eğitim seminerlerinin temel amacı şoförlerimiz ile vatandaşlarımız arasındaki iletişimin daha sağlıklı ve kaliteli hale gelmesini sağlamak. Gündelik ilişkilerde ortaya çıkabilecek iletişim sorunlarını bu sayede en aza indirmeyi planlıyoruz’’ dedi.