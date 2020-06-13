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Şoförler Odası Başkanı Kaplan, sürücüleri uyardı

SORGUN Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme döneminin başlamasıyla trafikte yoğunluğun arttığını söyledi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:16
Şoförler Odası Başkanı Kaplan, sürücüleri uyardı

Normalleşme süreciyle yollarda trafiğin beklenenden daha yoğun olduğunu ifade eden Kaplan, sürücülere uykusuz yola çıkmamaları ve daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kaplan, "Trafik yoğunluğunun fazla olması ister istemez trafik kazalarına neden olmaktadır. Sürücülerimiz bu konuda çok dikkatli olsunlar. Yorgun, uykusuz bir şekilde araç kullanmasınlar. Emniyet kemerlerini mutlaka taksınlar ve hız limitlerine uysunlar. Araç kullanacak olan sürücülerimiz 3-4 saat araç kullandıktan sonra, en az yarım saat mutlaka mola versinler. Özellikle gece seyahat eden sürücülerimizin dikkati belirli bir sürenin sonunda dağılır, karar verme ve uygulama refleksleri zayıflar. Bu nedenle sürücü yorulduğunda ve uykusu geldiğinde, mutlaka mola vererek dinlenmelidir'' dedi.   •Şahin Özmen•

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