Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -9°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Şoförler karar verdi

Yozgat Şoförler Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan İlhami Bakıcı güven tazeledi.

Şoförler karar verdi

Yozgat Şoförler Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan İlhami Bakıcı güven tazeledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:41
124 Okunma
Şoförler karar verdi

Şoförler Odası olağan genel kurulunda İlhami Bakıcı ile Murat Gümüş yarıştı. Murat Gümüş, 164 oy alırken İlhami Bakıcı 249 oy ile yeniden başkanlığa seçildi.

11 oy ise geçersiz sayıldı.

Son Güncelleme: 27.01.2018 17:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Varlığımız artıyor
Varlığımız artıyor
EMİTT’te kazlı pilav
EMİTT’te kazlı pilav
Türküler yankılandı
Türküler yankılandı
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Kansere dikkat çektiler
Kansere dikkat çektiler
Afrin desteği sürüyor
Afrin desteği sürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim