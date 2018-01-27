Şoförler karar verdi

Şoförler Odası olağan genel kurulunda İlhami Bakıcı ile Murat Gümüş yarıştı. Murat Gümüş, 164 oy alırken İlhami Bakıcı 249 oy ile yeniden başkanlığa seçildi.
11 oy ise geçersiz sayıldı.
Son Güncelleme: 27.01.2018 17:50
Yozgat Şoförler Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan İlhami Bakıcı güven tazeledi.
Şoförler Odası olağan genel kurulunda İlhami Bakıcı ile Murat Gümüş yarıştı. Murat Gümüş, 164 oy alırken İlhami Bakıcı 249 oy ile yeniden başkanlığa seçildi.
11 oy ise geçersiz sayıldı.
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