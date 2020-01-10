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Şoförler Eğitime alındı

YOZGAT şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüslerinin şoförlerine yönelik eğitim çalışmasına başlanıldı.

Şoförler Eğitime alındı

YOZGAT şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan halk otobüslerinin şoförlerine yönelik eğitim çalışmasına başlanıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 03:32
Şoförler Eğitime alındı

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’nin girişimleri ile Yozgat Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Ali Şahin, Yozgat Şoförler Cemiyeti Başkanı İlhami Bakıcı, Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Arslan bir araya gelerek, şehir içi dolmuş seferlerinde yaşanılan sorunlar masaya yatırıldı. Şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılan Halk Otobüsleri taşımacılığında görev alan şoför esnafı ile bağlı oldukları kooperatifin sunmuş olduğu hizmet kalitesini arttırabilmek amacıyla eğitim verilmesi uygun bulundu. Yozgat Ticaret Borsası tarafından organize edilen eğitim programı uygulamaya konuldu. ‘Öfke Kontrolü, Stres Yönetimi, Empati ve İletişim’ başlıklı eğitimlerin 20 saat süreli olduğu belirtildi. Borsa Salonundaki eğitimlerde, Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, İletişim Uzmanı Kenan Aydın eğitmen olarak görev aldı.

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Şoförler Eğitime Alındı
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