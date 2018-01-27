Şoförler bugün karar verecek

Şoförler Odası Düğün Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak genel kurul öncesi, adaylar son güne kadar seçim çalışmalarını sürdürdü. Mevcut başkan İlhami Bakıcı, taksi duraklarını ziyaret ederek taksici esnafıyla bir araya gelirken, Murat Gümüş de aynı şekilde şoför esnafını ziyaret ederek, oy ve destek istedi. Mevcut başkan İlhami Bakıcı, bugüne kadar her platformda şoför esnafının hakkı ve hukukunu arayarak, şoför esnafı için çalıştığını ve bundan sonra da aynı gayret ile çalışmaya devam edeceğini anlattı. Diğer aday Murat Gümüş ise odada yenilik gerektiğini, bundan dolayı aday olduğunu bildirerek, seçilmesi durumunda şoför esnafı için projeleri olduğunu da söyledi.

Haber: Mustafa TEKER