Şoför amca Projesi

Ayrıca okulun müzik grubu öğrencileri tarafından etkinlikte ilahiler söylendi.

Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Mevlana Haftası'nda Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi öğrencilerine hatırlattıklarını söyleyerek,

"Sevgi ve hoşgörünün diğer adı haline gelen ve dünyaca tanınan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, eserleri ve öğretilerinin tanıtıldığı bir dizi etkinliği okulumuzda gerçekleştirdik. Özel bir etkinlikle öğrencilerimiz Mevlana’nın hayatı, eserleri ve Şebi Arus törenleri hakkında bilgilendirildiler" dedi.