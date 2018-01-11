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Şoför Amca etkinliği

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri işbirliğinde, Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında yürütülen ‘İyi Dersler Şoför Amca’ projesi kapsamında Saraykent ilçesinde toplantı yapıldı.

Şoför Amca etkinliği

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri işbirliğinde, Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında yürütülen ‘İyi Dersler Şoför Amca’ projesi kapsamında Saraykent ilçesinde toplantı yapıldı.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Şoför Amca etkinliği

Taşımalı eğitim sisteminde görevli okul servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgi ve becerilerini artırarak, kapasitelerini geliştirmeyi amaçlama şoförlere eğitim verildi. Eğitime İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Sorgun Jandarma Komutanlığı personelleri Zeynel Soysal, İbrahim Kocakuzuoğlu,  Hasan Yağız, Kadir Korkmaz, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Birimi Personelleri katıldı.
MERKEZ ORTA OKULU’NDA DA VERİLDİ
Öte yandan Yozgat il merkezinde de Merkez Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, yaklaşık 130 okul servis şoförü katıldı. Eğitimde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Jandarma Başçavuş Köksal Güneş, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Sepin ve milli eğitim müdürlüğü görevlisi Fethi Erkekli tarafından şoförlere, trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri, trafikte farkındalığın geliştirilmesi ve trafik bilincinin oluşturulması, trafikte sorumluluk hareketi konularında bilgi verildi.

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