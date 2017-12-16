Sodes protokolü imzalandı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilen projenin yürütülmesine yönelik hazırlanan protokol imzalandı.

Protokole Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve Yozgat İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur imza attı.

Yağmur, proje kapsamında, Bozok Üniversitesi’nde eğitim gören gönüllü öğrencilerin de Sosyal Sorumluluk alanında aktif rol almalarının sağlanacağını söyledi.

