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Sodes protokolü imzalandı

YOZGAT İnfak Derneği tarafından hazırlanan ‘Gençler sosyal sorumluluk alıyor’ adlı projenin, Soedes tarafından desteklenmesi uygun bulundu.

Sodes protokolü imzalandı

YOZGAT İnfak Derneği tarafından hazırlanan ‘Gençler sosyal sorumluluk alıyor’ adlı projenin, Soedes tarafından desteklenmesi uygun bulundu.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Sodes protokolü imzalandı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından kabul edilen projenin yürütülmesine yönelik hazırlanan protokol imzalandı.
Protokole Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve Yozgat İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur imza attı.
Yağmur, proje kapsamında, Bozok Üniversitesi’nde eğitim gören gönüllü öğrencilerin de Sosyal Sorumluluk alanında aktif rol almalarının sağlanacağını söyledi. 

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