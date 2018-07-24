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SODES ile gezdiler

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Sodes ile Gençler Daha Mutlu’ projesi kapsamında Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile gençler gezi gerçekleştirdi.

SODES ile gezdiler

YOZGAT Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Sodes ile Gençler Daha Mutlu’ projesi kapsamında Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile gençler gezi gerçekleştirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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SODES ile gezdiler

Yozgat’ta bulunan ve Çıraklık Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören öğrenciler, esnaf çırakları ve kalfaları ile diğer gençleri buluşturan proje kaynaşmanın yanı sıra, sosyal aktiviteleri de ortaya çıkardı. Proje kapsamında Başkan Kazım Arslan, Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün ve gençler kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltının ardından Kazankaya Kanyonu, tarihi Roma Hamamı ve mesire alanlarına gezi düzenlendi. Proje kapsamında geziye katılan gençler Belediye Başkanı Kazım Arslan’a teşekkür ettiler.
 

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