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Soba uyarısı

SARIKAYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, soba yakma ve baca temizliği konusunda uyardı.

Soba uyarısı

SARIKAYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, soba yakma ve baca temizliği konusunda uyardı.

12 Ekim 2018 Cuma 06:55
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Soba uyarısı

Havaların soğuması soba kullanımının başlamasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara broşür dağıtarak bilinçlendirdi. Polislerin dağıttığı broşürde, "Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, bitkinlik, kas krampları, kulak çınlaması ve bilinç bulanıklığıdır. Bu belirtiler varsa, ortamda gaz sızıntısı varsa, karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilmeli bir an önce ortam havalandırılmalı ve imkan dahilinde etkilenenler o ortamdan çıkartılmalı, 112'ye haber verilmelidir" denildi.
Broşürde ayrıca soba yakılmasında ve baca temizliğinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.  Broşürü alan vatandaşlar da yapılan çalışmadan dolayı emniyet ekiplerine teşekkür etti. 
 

Anahtar Kelimeler:
Soba Uyarısı
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