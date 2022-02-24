SMMMO'ya ziyaret

Yıldıraner'e ziyarette Vergi Dairesi Müdürü Hakan Odabaşı, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Erol Ocak, Gelir Müdürü Sevgi Karaca ve Muhasebe Müdürü Bahattin Güler eşlik etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Bulut, " Nazik ziyaretleri için meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Vergi Haftası’nın; ülkemizin ve milletimizin refahının arttırmasını dilerken, mükelleflerimizin ve Yozgat Defterdarlık bünyesinde görev yapan, Dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını da içtenlikle kutluyorum" dedi.

Hoş sohbetlerinden dolayı Başkan Ahmet Bulut'a teşekkür eden Yıldıraner, Vergi Haftasını kutladı.