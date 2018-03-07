SMMM üye sayısı arttı

Bulut, TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına kayıtlı, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte 500 bini geçen bir meslek camiası olduklarını hatırlattı. Bulut, ‘Tabii ki mesleğimizin ve camiamızın sorunları yok değil. Mesleki sorunlarımıza yönelik talep ve önerilerimizi, birliğimiz olan TÜRMOB a her ortamda dile getirerek Mali Müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi en büyük beklentimizdir. Meslek mensupları olarak, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz’ dedi.