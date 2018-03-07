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SMMM üye sayısı arttı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanan Hacı Burak Koç’a ruhsatını verdi, mali müşavirlik mesleğinin Yozgat ekonomisinin nabzını tutan önemli bir meslek grubu olduğuna dikkat çekerek, üye sayılarının artmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

SMMM üye sayısı arttı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanan Hacı Burak Koç’a ruhsatını verdi, mali müşavirlik mesleğinin Yozgat ekonomisinin nabzını tutan önemli bir meslek grubu olduğuna dikkat çekerek, üye sayılarının artmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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SMMM üye sayısı arttı

Bulut, TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına kayıtlı, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte 500 bini geçen bir meslek camiası olduklarını hatırlattı. Bulut, ‘Tabii ki mesleğimizin ve camiamızın sorunları yok değil. Mesleki sorunlarımıza yönelik talep ve önerilerimizi, birliğimiz olan TÜRMOB a her ortamda dile getirerek Mali Müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi en büyük beklentimizdir. Meslek mensupları olarak, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz’ dedi.

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