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Sızdırılan liste değişiyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin Belediye Meclisinde yer alacağı ileri sürülen 3’ü kontenjan olmak üzere diğer meclis üyelerinin isimlerinin bulunduğu liste ile Yozgat Merkez İl Genel Meclisi listesinin kesin olmadığı, listedeki bazı isimlerin son listede yer almayacağı, bazılarının da sıralamadaki yerlerinde değişikliklerin yapılacağı öğrenildi.

Sızdırılan liste değişiyor

AK Parti Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin Belediye Meclisinde yer alacağı ileri sürülen 3’ü kontenjan olmak üzere diğer meclis üyelerinin isimlerinin bulunduğu liste ile Yozgat Merkez İl Genel Meclisi listesinin kesin olmadığı, listedeki bazı isimlerin son listede yer almayacağı, bazılarının da sıralamadaki yerlerinde değişikliklerin yapılacağı öğrenildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Sızdırılan liste değişiyor

Derlenen bilgilere göre, sızdırılan listenin taslak olduğu, 25 asil, 3 kontenjan adı ile birlikte 25 yedek ismin bulunması gereken listede, sızdırılan listede sadece 21 ismin bulunduğu hatırlatıldı. Gelişmeler üzerine AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da yazılı açıklamada bulunarak, AK Parti Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri listesinin tam olarak gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kılıç, yansıtılan isim listelerinin tam olarak gerçek liste olmadığının altını çizdi. İlçe Başkanı Kılıç, partilerin Yüksek Seçim Kuruluna Belediye Meclisi için 25 asil, 25 yedek ve 3 kontenjan adayı sunacağını hatırlattı. Kılıç, “Partimize bugüne kadar il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği için çok sayıda başvuru yapılmış, ciddi bir teveccüh gösterilmiştir” dedi.
Kürşat Kılıç, yayınlanan listenin 21 aday ve bir takım boşluklar içerdiğine de vurgu yaparak, “Bu da listenin gerçeği yansıtmadığının delilidir” ifadesini kullandı. 

 

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