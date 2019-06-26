Siyasileri buluşturan cenaze

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın 94 yaşında vefat eden annesi Hanım Kılıç Yerköy ilçesinde toprağa verildi. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hanım Kılıç için Yerköy ilçesinde Molla Hüsrev Camisinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kılıç'ın yakınları ile Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Ali Babacan ve Lütfullah Kayalar, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hanım Kılıç'ın cenazesi, Yerköy Şehitlik Mezarlığına defnedildi.