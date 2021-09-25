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Siyasileri buluşturan açılış

Yozgat’ta Köksallar Mobilya bünyesinde faaliyet gösterecek olan Divanev mobilya mağazasının açılışını Yozgat’taki siyasi parti temsilcileri gerçekleştirdi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:46
Siyasileri buluşturan açılış

Köksallar Mobilya’nın öncülüğünde Yataş Grubun yeni mobilya mağazası olan Devanev ile birlikte Yataş Bedding’in Adnan Menderes Bulvarındaki Adalet Sarayı karşısında bulunan mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Deva Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz ve partilerin Merkez İlçe Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Çok sayıda bürokrat ve vatandaşın da katıldığı açılış töreninde konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ın köklü firmalarından biri olan Köksallar Mobilya’nın Yozgat’taki yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ettiğini söyledi. Hayırlı olması temennisinde bulunan Köse, TSO Başkanı Sinan Çelik, siyasi parti temsilcileri ve firma sahibi Gökhan Köksal, Babası Osman Köksal ve Ağabeyi Şerafettin Köksal ile birlikte mağazanın açılış kurdelesini kesti. Açılış töreni sonrasında misafirler mağazayı gezerken, mobilyalar hakkında da bilgi aldılar.  •Yasin Nazım Kayhan•

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