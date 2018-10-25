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SiYASETiN NABZI TUTULDU

BOZOK Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen ‘Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi’ başladı.

SiYASETiN NABZI TUTULDU

BOZOK Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen ‘Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi’ başladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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SiYASETiN NABZI TUTULDU

22 ayrı oturumda yurtiçi ve yurt dışından 46 üniversiteden, 116 akademisyen tarafından çok sayıda bildirinin sunulacağı kongrede ‘Geçmişten Günümüze Yerel, bölgesel ve Küresel Kriz’ konuları ele alınacak.  Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Yunus Yoldaş, dünya politikasının hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirdiği çağımızda, toplumların dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen krizlerden derinden etkilendiğini, bu bunalımlarım siyasal ve ekonomik etkileri uzun yıllar sürebildiğine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey de, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, her yıl alanında uzman akademisyenler aracılığıyla sempozyum, çalıştay ve kongrelerle bir çok konuyu masaya yatırdıklarını hatırlattı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bilginin üretilmesi yayılması, kullanılması anlamında da bu tür etkinlikleri önemsediklerini dile getirdi. Vali Yurtnaç, krizlerde toplumların, yönetimlerin kişilerin proaktif davranması gerektiğini ve az zararla çıkmak adına kriz öncesinde gerekli tedbirleri alınması gerekliliğine vurgu yaptı. Yurtnaç, ‘’Ülkemizin ekonomik sosyal ve siyasal açıdan düzgün şekilde tutarak halka birlikte olarak sorunlarımızı ortadan kaldırıp fırsatlar oluşturarak güçlü bir şekilde dik durmaya çalışacağız” dedi. 
Açılış paneli konuşmacıları Prof. Dr. İbrahim Canbolat, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Doç. Dr. Osman Can Ünver, Doç. Dr. Cem Karadeli’ye teşekkür plaketi veriydi. 
 

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