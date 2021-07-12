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Siyasetçileri buluşturan toplantı

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet, Kredi Kooperatifi (ESKKK) seçimli mali genel kurulu toplantısı siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekillerini bir araya getirdi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:58
Siyasetçileri buluşturan toplantı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile Yozgat’ta aktif siyaset yapan isimler, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet, Kredi Kooperatifi (ESKKK) seçimli mali genel kurul toplantısında bir araya geldi. Genel Kurul toplantısında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Deva Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan ile ilçe başkanları da hazır bulundu.  Yozgat ESKKK seçimli mali genel kurulunda Uğur Bektaş güven tazeledi. Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde yapılan seçimli genel kurulda, kooperatif üyesi 650 esnafın desteği ile Bektaş yeniden başkan seçilip, üyelere teşekkür etti. Bektaş, kooperatifin asıl sahiplerinin esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirterek, hizmet için görev aldıklarını, esnafın dert ve sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerine dile getirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’Pandemi döneminde esnafımız çok büyük sıkıntılar çekti. Devletten koli bekler hale geldi. Bu tip genel kurullar esnafımızın sorunlarını özgürce dile getireceği gelen kurullardır. Burada esnafımız sıkıntılarını özgürce dile getirmeli ve pandemi dönemindeki çözüm önerilerini özgürce burada söylemelidirler’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, ‘’Ali Bey burada siyaset yapmadan konuşacağım dedi, ancak siyaset yaparak konuştu. Ben siyaset yaparak konuşuyorum. Pandemi döneminde esnafımızın her zaman yanında olduk. 2002 yılından önce esnafa kredi vermeyen ve Yozgat’ın birçok ilçesinde kapanan Halk Bankası bizim dönemimizle birlikte esnafa kredi vermeye başladı ve kapatılan ilçelerimizde de yeniden faaliyete geçti. Pandemi döneminde Yozgatlı hemşehrimiz ve AK Parti eski Milletvekilimiz Abdul Kadir Akgül sayesinde Yozgat’a çok güzel kredi imkanları sunuldu ve pandemi döneminde esnafımız Halk Bankasında kredi kullanarak can suyu aldı’’ diyerek karşılık verdi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, ‘’Ben de bir esnafım ve esnaf çocuğuyum. Esnafın halini ancak esnaf anlar. Esnafın kasasındaki biriken parayı dışarıdaki insan esnafın cebine giriyor gibi görün ama o para alacaklıların parasıdır. Pandemi döneminde de esnafımız çok büyük sıkıntılar çekti, inşallah bu sıkıntılı günler geride kaldı ve esnafımız eski günlerine yeniden dönecektir’’ ifadelerini kullandı. 

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