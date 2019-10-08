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SiViL TOPLUM KONUŞULDU

SORGUN İlçesi ile birlikte Yozgat’ta da faaliyetlerini artırarak sürdüren, kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte gençler, ‘Sivil Toplum ve Gönüllülüğü’ konusunda görüşlerini paylaştı.

SiViL TOPLUM KONUŞULDU

SORGUN İlçesi ile birlikte Yozgat’ta da faaliyetlerini artırarak sürdüren, kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte gençler, ‘Sivil Toplum ve Gönüllülüğü’ konusunda görüşlerini paylaştı.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
SiViL TOPLUM KONUŞULDU

Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen, PRODES programı kapsamında finanse edilen ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında İki gün devam eden etkinlik düzenlendi. Eğitim programı ile 18-30 yaş arası hedef kitlenin örgütlenme, sivil toplum bilinci, örgütlenme çeşitleri, gönüllülük bilinci konularında farkındalık kazanarak, aktif vatandaş olarak gönüllü faaliyetlere katılım oranlarının arttırılmasının amaçlandığı bildirildi. Eğitim programında, gençler tartışma grupları, öğrenme odaklı oyunlar, grup çalışmaları gibi yöntemlerle aktif katılımları sağlandı. Gönüllülük ve sivil toplum konusunda farkındalık kazanan gençler, toplumsal sorunların çözümüne yönelik STK'larda gönüllü olarak projeler geliştirme konusunda motivasyon kazandı. 

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